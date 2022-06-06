بلها: الأحزاب الليبية رغم كثرتها تفتقر حاليًا إلى الدعم المادي

ليبيا – قال رئيس حزب تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها إن التجربة الحزبية في بلاده جديدة، نظرًا لتجميد نشاطها قبل “ثورة فبراير”، إلا أنه رغم كثرتها تفتقر حاليًا إلى الدعم المادي، كما تعاني ضعفًا تنظيميًا، فضلًا عن الافتقار إلى الخبرة لخوض المعارك الانتخابية والانخراط في العملية السياسية.

بلها وفي تصريح خاص لصحيفة ” لشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، أضاف أن الأحزاب بهذه الكيفية لن تكون قادرة على قيادة الشارع السياسي أو التحشيد لصالح أي طرف بما في ذلك حكومة الوحدة (حكومة تصريف الأعمال)، حتى لو سعت الأخيرة فعليًا لتوظيفها أو الحصول على تأييدها.

وأكد أن الحكومة لم تقدم إلى الأحزاب أي دعم مالي، حتى الآن، رغم تكرار وعودها بفعل ذلك، لافتًا إلى أن الأحزاب كررت مطالبتها خلال اجتماعها الأخير بالدبيبة بضرورة الحصول على دعم يساعدها على العمل، إلى جانب أهمية تعديل لائحة الأحزاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية