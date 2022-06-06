مشرعة إيطالية: ليبيا تدعي السيطرة على منطقة مياه دولية

قالت عضوة مجلس الشيوخ الإيطالي عن حزب فورزا إيطاليا، يورانيا باباثيو، إن ليبيا تدعي منذ نصف قرن أنها تسيطر على المجال البحري على بعد 74 ميلاً من سواحلها، بينما تلك المنطقة في الواقع هي منطقة مياه دولية.

وطالبت باباثيو السلطات التنفيذية في بلادها بالتدخل لمراقبة حركة القوارب في البحر وحماية الصيد البحري قبالة سواحل صقلية.

وكانت الفرقاطة الإيطالية جريكالي، قد تدخلت الخميس، في المياه الدولية شمال مدينة بنغازي من أجل دعم زورقي صيد إيطاليين بعد أن اقترب منهما زورق لخفر السواحل الليبي.

وذكر مسؤولون بأحد القوارب أنهم تعرضوا لبعض الطلقات التحذيرية لكن لم تسبب أي إصابات أو أضرار.

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