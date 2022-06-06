وزارة الصحة: افتتاح مجمع عيادات قرطبة

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مجمع عيادات قرطبة- 2 مارس سابقاً بعد استكمال أعمال صيانته وتجهيزه، وفق أحدث المعايير الطبية الدولية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أنه تم تجهيز المجمّع، بقسم جراحة وعمليات كبرى، ومختبر مزوّد بأحدث الأجهزة الطبيّة، وقسم أشعة يحوي جهاز ماموجرام للكشف عن سرطان الثدي، وجهاز X-Ray حديث، كما قامت وزارة الصحة بتغطية احتياجات المجمع من مشغلات وأدوية ومستلزمات طبية.

وأدى الوزير جولة تفقدية داخل مجمع العيادات، اطّلع خلالها على حجم التجهيزات، واستمع لشروحات المسؤولين حول الخدمات الطبية التي ستقدمها الوحدات والأقسام.

وحث الوزير العاملين على بذل الجهود لتوفير الرعاية الطبية للمرضى والمراجعين، وتقديم أفضل الخدمات الطبية، بما يسهم في كسب رضاهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتجويد الخدمات المقدمة لهم.