لجنة مناقشة مخرجات اجتماع سرت تطالب المفوضية بتقرير عن «عراقيل إتمام الانتخابات»

كشف الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الإثنين، نتائج الاجتماع الأول للجنة مناقشة ودراسة مخرجات «اجتماع سرت» البرلماني المنعقد في 31 مايو الماضي.

وأوضح بليحق أن الاجتماع انتهى أولًا إلى مخاطبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل تقديم تقرير عاجل يوضح ما قامت به من إجراءات لإزالة العوائق التي حالت دون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، على أن يتضمن التقرير «ما هو المطلوب من السلطات المختلفة».

– دعوة لاجتماع برلماني في سرت.. الإثنين

– المنفي يبحث مع الحافي كيفية الخروج من الانسداد السياسي

– «حكومة باشاغا»: اجتماع سرت من أشكال التوافق الوطني وأساس متين لضمان وحدة ليبيا

ثانيًا، خاطبت اللجنة الأجهزة الرقابية بتقديم تقارير مفصلة للجنة بشكل عاجل حول متابعة هذه الأجهزة لصرف المال العام منذ بداية أعمال حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وحتى اليوم، وكذلك تقرير حول عمل مصرف ليبيا المركزي وإحالة تقاريرها الدورية لمجلس النواب بالخصوص.

وثالثًا، خاطبت اللجنة مصرف ليبيا المركزي لإحالة تقرير مفصل إليها بشكل عاجل حول أعمال الصرف من المال العام منذ بداية أعمال حكومة الدبيبة وحتى اليوم.