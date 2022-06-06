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التكبالي: أحد رجال المخابرات يعرض قرصا يحتوي معلومات عن الإرهاب للبيع

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طبرق

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن أحد رجال المخابرات يعرض قرصا يحتوي على معلومات للبيع.

وأوضح التكبالي قي تغريدة عبر حسابه في تويتر :”المعلومات التي في القرض العروض لبيع هي جميع المعلومات عن مكافحة الإرهاب في ليبيا”.

وأكد عضو مجلس النواب في تغريدته أن رجل المخابرات يريد بيع القرص لإحدى الجهات الألمانية”.

وأشار التكبالي إلى أن البائع سوف يتقابل مع المندوب في تونس أو تركيا.  وكل المعلومات والأسماء موجودة لدينا.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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