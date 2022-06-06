التكبالي: أحد رجال المخابرات يعرض قرصا يحتوي معلومات عن الإرهاب للبيع

العنوان – طبرق

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن أحد رجال المخابرات يعرض قرصا يحتوي على معلومات للبيع.

وأوضح التكبالي قي تغريدة عبر حسابه في تويتر :”المعلومات التي في القرض العروض لبيع هي جميع المعلومات عن مكافحة الإرهاب في ليبيا”.

أحد رجال المخابرات يعرض للبيع قرصا يحتوي على جميع المعلومات عن مكافحة الإرهاب في ليبيا لجهة ألمانية، وسوف يتقابل مع المنذوب في تونس او تركيا. كل المعلومات والأسماء موجودة لدينا. — Ali Tekbali (@Beebboa) June 5, 2022

وأكد عضو مجلس النواب في تغريدته أن رجل المخابرات يريد بيع القرص لإحدى الجهات الألمانية”.

وأشار التكبالي إلى أن البائع سوف يتقابل مع المندوب في تونس أو تركيا. وكل المعلومات والأسماء موجودة لدينا.