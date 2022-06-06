تحريات بنغازي يقبضون على المتهمة بسرقة أكثر من مليون دينار

تمكنت عناصر قسم التحريات العامة التابعة لمديرية الأمن بمدينة بنغازي من القبض على امرأة سرقت مبلغًا ماليًا قدره مليون و320 ألف دينار ليبي من منزل مواطن بمنطقة المساكن وأحرقت المنزل لإخفاء معالم الجريمة، وفق ما ذكرته مديرية الأمن.

وأوضحت المديرية أن أعضاء التحريات بالتعاون مع وحدة الشرطة النسائية قد دخلوا إلى شقة المتهمة لضبطها ومصادرة ما تبقى من المبلغ المالي المسروق، وبالتحقيق معها؛ تبين أنها مصرية الجنسية واعترفت بدخولها لشقة المعني، كونها كانت تتردد عليها باستمرار واستغلت خروج المواطن رفقة أسرته لتنفذ عملية السرقة.

وأشارت المديرية إلى أن المتهمة قد اشترت بعد عملية السرقة عقارات في مصر ، كما تم استرجاع بعض المبالغ من بعض الأشخاص الذين دفعت لهم مقابل إدارة بعض المشاريع داخل ليبيا، ليصبح المبلغ الذي تم استرجاعه 286,000 دينار .

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