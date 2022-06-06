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الخطوط الأفريقية: على الليبيين الاستمتاع بإجازة الصيف في أسطنبول

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعت الخطوط الجوية الأفريقية، الليبيين للاستمتاع بإجازة الصيف في مدينة اسطنبول التركية.

وأعلنت الشركة، تدشين خط طيران مباشر من بنغازي إلى اسطنبول ابتداءً من 18 يونيو القادم لتتيح لعملائها الاستمتاع بإجازة الصيف، بحسب بيانها، مختتمة: “عطلة سعيدة”.

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صحيفة الساعة 24

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