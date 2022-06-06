وزارة الداخلية بحكومة باشاغا: تجهيزات خاصة للأجهزة الأمنية في الجنوب

أعلن عصام أبوزريبة، وزير الداخلية بحكومة فتحي باشاغا طرح تجهيزات خاصة لكل الأجهزة الأمنية بالمناطق الجنوبية نظرًا لخصوصية الأمن في تلك المناطق، والعمل على الحد من الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود.

جاء ذلك خلال اجتماع سالم الزادمة نائب رئيس الوزراء بحكومة فتحي باشاغا اليوم الاثنين في مقر الحكومة الليبية بمدينة سرت بوزيري الداخلية والصحة، بحضور كلا من مدير مديرية أمن سرت ومستشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الامنية، لمناقشة مسألة توطين الأمن والمجاهرة به في المنطقة الجنوبية.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الدور الذي يجب ان تضطلع به وزارة الداخلية في ملفات المصالحة وأمن الحدود ومكافحة الهجرة وتجارة المخدرات والسلاح،

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة دعم مدريات الأمن بالإمكانيات اللوجستية والمالية، وتفعيل دور الشرطة بالمناطق الجنوبية، وكذلك مناقشة الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية والعمل على توحيد الادارات العامة والعمل من خلال هيكل تنظيمي موحد بالوزارة.