الدبيبة يفتتح معرضا للمنتجات الجزائرية في طرابلس (فيديو)

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، معرض «صنع في الجزائر»، المقام بالمدينة الرياضية في العاصمة طرابلس، ولأول مرة يعقد في ليبيا.

وأشار الدبيبة، في كلمة خلال الافتتاح بثتها منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، إلى أن غرفتي الصناعة والتجارة في البلدين مستمرتان في «جهودهما لخلق شراكة قوية بين القطاعين الخاصين في الجزائر وليبيا، رغم الظروف التي تمر بها ليبيا، التي عطَّلت هذا المشروع منذ أكثر من عام ونصف العام».

وعبر الدبيبة عن أمله أن يقام هذا المعرض كل عام خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى مواصلة العمل المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، «الذي كان يتطلب وجود إرادة سياسية قوية».

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وتابع: «نحن في حكومة الوحدة الوطنية لمسنا إصرار الجزائر ورئيسها المحترم عبدالمجيد تبون على أن تكون ليبيا بلدًا مستقرًا، ومناشط الجزائر في كافة المحافل الدولية كانت داعمة لهذا التوجه».

الدبيبة: نعول على الجزائر كثيرًا في دعم ليبيا

وأردف: «نعول على الجزائر كثيرًا في دعم ليبيا واستقرارها وأمنها… سمعنا موقفًا واضحًا جدًا من السيد عبدالمجيد تبون بشأن موقفه من استقرار ليبيا، أشكره وأبعث سلامي الخاص له».

ويأتي المعرض بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة وغرفة تجارة طرابلس، وهو الحدث الذي مهدت له الجزائر بقرار إعادة فتح المنفذ البري مع ليبيا للأغراض التجارية.

جانب من افتتاح معرض «صنع في الجزائر»، المقام بالمدينة الرياضية في طرابلس (منصة حكومتنا)

جانب من افتتاح معرض «صنع في الجزائر»، المقام بالمدينة الرياضية في طرابلس (منصة حكومتنا)