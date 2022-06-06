النويري يبحث مع السفير الإيطالي مستجدات العملية السياسية

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، الاثنين، رفقة السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو سير العملية السياسية وآخر مستجداتها، وذلك بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس.

ويأتي اللقاء بعد أقل من أسبوع من تدخل القوات البحرية الإيطالية لدعم زورقي صيد قبالة سواحل مدينة بنغازي، وذلك بعدما طلب طاقم الزورقين من وزارة الدفاع في روما التدخل وإبلاغ زورق عسكري ليبي بأن قوارب الصيد كانت خارج حدود منطقة حماية مصايد الأسماك المعلنة من ليبيا، ودعوتها للكف عن الاقتراب منهما.

وفي ذات السياق التقى في وقت سابق رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري بالقُنصل الإيطالي في مدينة بنغازي كارلو باتوري، حيث تم خلال اللقاء مُناقشة أوجه التعاون في مجال ترميم المباني التاريخية، وتقديم الدعم الفني من خلال الخُبراء الطليان المُتخضصين في هذا المجال.

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