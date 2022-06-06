مصدر لـ 218: توقف الإنتاج من جديد في حقل الشرارة

أكد مهندس يعمل في حقل الشرارة النفطي في تصريح خاص لـ 218 الاثنين، توقف عمليات التشغيل والإنتاج في أكبر الحقول النفطية في البلاد، بعد يوم من إعادة تشغيله بطلب من مسلحين يعتقد تبعيتهم لجهاز حرس المنشآت النفطية.

وأضاف المصدر أن الإنتاج العام في حقل الشرارة ارتفع إلى 150 ألف برميل يومياً، قبيل وقف الإنتاج الذي كان يرسل مباشر لميناء الزاوية الواقع 40 كيلو غرب العاصمة طرابلس.

وعلمت 218 من مصدر مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط الأحد، أن الإنتاج عاد في حقل الشرارة بعد توقف دام شهرين، عقب إغلاق نفّذه محتجون على سياسة حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

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