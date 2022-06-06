تعليمات من الدبيبة باستكمال المرافق وحفر بئرين للمياه في بلدية مرادة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، «تعليماته لجهاز الإسكان والمرافق ووزارة الموارد المائية، لاستكمال أعمال المرافق المتكاملة لبلدية مرادة، والبدء في حفر بئرين للمياه المخصصة من وزارة الموارد المائية» وفق ما أعلنته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة، مساء اليوم الإثنين، مع أعيان بلدية مرادة، بحضور مجلسها البلدي، وعضوي مجلس النواب صالح فحيمة، وجاب الله الشيباني، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

تنفيذ طريق مرادة-العقيلة

وقالت حكومة الوحدة الوطنية إن لقاء الدبيبة مع وفد بلدية مرادة خُصِّص لمتابعة أوضاع البلدية، ومعالجة عدد من المشاكل التي تواجه المنطقة وسكانها، مشيرة إلى أن أهالي المنطقة أشادوا بحكومة الوحدة الوطنية لتنفيذها طريق مرادة-العقيلة، لما لها من أهمية، التي كانت مهملة طيلة السنوات الماضية.

– الدبيبة يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لإحالة مرتبات أعضاء المجلس البلدي البيضاء

– عميدا طبرق والقبة يدعمان إجراءات حكومة «الوحدة» لتفعيل الإدارة المحلية والبلديات

– حكماء وأعيان يطالبون حكومة الدبيبة بالتراجع عن قرار وقف عميد بلدية مرادة

وقبل أيام طالب أعيان وحكماء بلدية مرادة، الدبيبة بمخاطبة وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية للتراجع عن قرار إيقاف عميد البلدية مصطفى محمد أبوبكر عن العمل، الصادر 24 مايو الماضي، وذلك للمرة الثانية وإحالته إلى التحقيق فيما نُسب إليه من مخالفات، لم يوضحها قرار الوزير بدرالدين التومي بالخصوص.

الدبيبة يلتقي عمداء بلديات من المنطقة الشرقية

جاء لقاء الدبيبة مع وفد بلدية مرادة، في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها مع المسؤولين المحليين والقيادات السياسية والاجتماعية بعدة مناطق، حيث استقبل خلال الأيام الأخيرة عددًا من عمداء البلديات بالمنطقة الشرقية.

واستقبل الدبيبة، الأسبوع الماضي، رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق وعميد بلدية القبة وعميد وأعضاء المجلس البلدي البيضاء، وكذلك عميد بلدية المرج، وتركزت المناقشات على حلحلة الأزمات المحلية في تلك البلديات.

لقاء الدبيبة مع وفد بلدية مرادة في طرابلس، الإثنين 6 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

لقاء الدبيبة مع وفد بلدية مرادة في طرابلس، الإثنين 6 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

لقاء الدبيبة مع وفد بلدية مرادة في طرابلس، الإثنين 6 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)