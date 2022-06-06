ردًا على صوان.. سهيل الغرياني: الفتوى ليس ما يطلبه المشاهد بل توقيع عن رب العالمين ببيان حكم الله في الأرض

ليبيا – علق على سهيل الغرياني نجل مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني على فيديو في فبراير 2016 حول الحرابة وطرق علاجها.

الغرياني قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “قطع طريق الزاوية هو من الحرابة والتمشيط داخل مناطق طرابلس هو من الحرابة، وقفل النفط من الجضران هو حرابة”.

واعتبر أن من أولى أولويات رأس الدولة هو المحافظة على طرقات الناس وأرزاقهم وحمايتها من قطاع الطرق والمجرمين.

وأضاف في رد غير مباشر على رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان القيادي بجماعة الاخوان : “الفتوى ليس ما يطلبه المشاهد، الفتوى هي التوقيع عن رب العالمين ببيان حكم الله في الأرض”.

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