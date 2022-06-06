وزارة الصحة تؤكد دعمها للجنة العطاءات المركزية لتوريد الأدوية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلّف رمضان أبوجناح، أن وزارة الصحة ستدعم أعمال لجنة العطاءات المركزية لتتمكن من إنجاز المهام المناطة بها في أقرب وقت.

جاء ذلك عقب اجتماع أبو جناح مع اللجنة التي أطلعته على طبيعة عملها، بعد استقبالها عروض الشركات المشاركة بالعطاء، والمسجلة لدى وزارة الصحة، مشيرة إلى جهوزيتها لاعتماد محاضرها ومباشرة توفير احتياجات المرافق الصحية بمختلف مستوياتها، من الأدوية والمستلزمات الطبية العامة.

وسيغطي العطاء العام احتياجات الدولة الليبية من الأدوية التخصصية، والأدوية العامة، والمستلزمات الطبية، ومستلزمات ومشغلات المختبرات، ومستلزمات الأشعة، ومستلزمات الأسنان، ومستلزمات العظام، الأمر الذي سينهي مشكلة نقص الأدوية في كل المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة، وفق تأكيدات وزارة الصحة.

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