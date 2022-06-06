خارجية الدبيبة تدين التصريحات المسيئة للنبي الصادرة عن مسؤول بالحزب الحاكم في الهند | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، بيانًا ترفض فيه تصريحات المسؤول الإعلامي بحزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم في الهند، ضد النبي محمد. معتبرة التصريح “معادي للإسلام والمسلمين”.

ودعت الوزارة، في بيانها الصادر اليوم الاثنين. إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش ونبذ خطاب العنف والكراهية واحترام المعتقدات والديانات السماوية.

تصريحات مسيئة

وكانت قد أثارت تصريحات الناطقة باسم حزب “بهاراتيا جاناتا”، نوبور شارما غضبًا عربيًا. كما أدلى ناطق آخر باسم، هو نافين كومار جندال، بتعليقات مماثلة على “تويتر” تناولت الرسول محمدًا، لكنه سرعان ما حذفها. وفقا لوكالة فرانس برس.

وبحسب الحزب، جرى تعليق عضوية شارما بسبب تعبيرها عن آراء مخالفة لموقف حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي. الذي يُتهم باستمرار باستهداف الأقلية المسلمة في البلاد، بينما طُرد جندال.

استنكار عربي

في حين اعتبر الأزهر في بيان له أن هذه التصريحات تمثل الإرهاب الحقيقي بعينه الذي يمكن أن يُدخل العالم بأسره في أزمات قاتلة وحروب طاحنة. داعيا المجتمع الدولي إلى التصدي بكل حزمٍ وبأس وقوة لوقف مخاطر هؤلاء العابثين.

واستدعت السلطات في كل من قطر والكويت سفيري الهند لتقديم احتجاج رسمي. ونددت المملكة العربية السعودية بالتصريحات عبر وزارة خارجيتها. واعتبرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان أن مثل هذا الفعل الشنيع لا يمثل احترام الأديان.

إزالة البضائع الهندية

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، في بيان عن شجبه ورفضه واستنكاره التصريحات. مشددًا على الموقف الرافض للاستفزاز أو استهداف المعتقدات والأديان أو التقليل من شأنها.

وبعد انتشار التصريحات، أزالت جمعية العارضية التعاونية جنوب غرب مدينة الكويت البضائع الهندية من على رفوفها. فيما أفاد مسؤول في اتحاد الجمعيات التعاونية، أكبر سلسلة متاجر غذائية في الكويت، أن نقاشًا يجري حول اعتماد المقاطعة في جميع الفروع.