القطراني يتابع عمل وزارة البيئة

عقد نائب رئيس الوزراء علي القطراني ووزير البيئة محمد عبدالحفيظ زايد ، بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، إجتماعاً ضم كلاً من رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ومدير مراقبة البيئة بنغازي خالد الشيخي، ومدير مراقبة البيئة الواحات سالم سليمان، ومدير مراقبة البيئة طبرق اسماعيل دخيل، ومدير ادارة الشؤون الادارية والمالية بديوان وزارة البيئة فايز فتح الله.

وتم خلال هذا الإجتماع مناقشة الدور الأساسي لوزارة البيئة والتأكيد على أهمية الأعمال المناطة بها لتوفير البيئة النظيفة والصحية للمواطن.

كما تم خلال الإجتماع أيضاً مناقشة إيجاد الآلية المناسبة للوزارة للتواصل مع البلديات للنظر في كافة المشاريع الخاصة بالبيئة مع التأكيد على إعادة صياغة بعض القوانين المتعلقة بعمل الوزارة.