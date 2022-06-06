قزيط: المشري متفائل لأسباب غير معلومة

قال عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، إن ليبيا تعيش نفس اللحظة التي كنا فيها في 2015، و2016، ولن تكون هناك انتخابات، وأن المصرف المركزي يتعامل بمزاجية مطلقة حيث توجد حكومة هنا وحكومة هناك.

أضاف في تصريحات صحفية أنه لا يشارك خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري تفاؤله ولا يعرف سببا له، وربما يخفي معلومات تجعله متفائلا، وفق قوله.

أضاف قائلًا: “مجلس الدولة منقسم على نفسه ولم يستطع إنجاز عديد من الجلسات، و لا أعرف مدى صلابة وعناد الأطراف، ولا مدى اهتمام المجتمع الدولي بالأزمة الليبية في وجود قضايا كبرى”.

واختتم قائلًا: “الاختلاف بين مجلسي النواب والدولة حول 5% تقريبا من النقاط، والمادة 8 هي التي أسقطت الاتفاق تقريبا، وبعض البنود في قانون الانتخابات هي التي أسقطت الانتخابات بالأساس”.