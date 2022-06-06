الدبيبة: الشراكة القوية بين ليبيا والجزائر تدعم اقتصاد الدول الإفريقية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الشراكة القوية بين ليبيا والجزائر ستدعم اقتصاد عدد من الدول الأفريقية المجاورة

جاء ذلك خلال افتتاح معرض “صنع في الجزائر” والمقام على أرض المدينة الرياضية بطرابلس، بحضور عدد من الوزراء ، والسفير الجزائري المعتمد لدى ليبيا، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة، وعدد من رجال الأعمال الليبيين والجزائريين .

وأشار الدبيبة إلى أن العمل على إنشاء مناطق تبادل حرة بين البلدين سيجعل من هذه المناطق مصادر خير ونماء لصالح الشعبين.

وبين الدبيبة أن رجال الأعمال الليبيين والجزائريين لم يتوقفوا عن مواصلة العمل المشترك والذي يتطلب إرادة سياسية قوية لإنجازه بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف الدبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية لمست حرص الجزائر ورئيسها عبد العزيز تبون أن تكون ليبيا بلدًا مستقراً، ومناشط الجزائر في كافة المحافل الدولية كانت داعمة لهذا التوجه.

وتابع إننا في حكومة الوحدة الوطنية سنعمل على إطلاق إجراءات خاصة تعزز الجهود المبذولة تتعلق بالتعرفة الجمركية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، والتفكير في إطلاق خط بحري يربط بين الموانئ الليبية والجزائرية.

ودعا االدبيبة أصحاب الشركات ورجال الأعمال الليبيين إلى التوجه للسوق الجزائري والبحث عن فرص للاستثمار هناك، متعهدًا بالتواصل مع الجانب الجزائري للوصول إلى ترتيبات واضحة وعملية تتعلق بتسهيل التنقل ودخول البضائع بين البلدين .