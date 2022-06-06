لجنة برلمانية تطالب المؤسسات السيادية ببيان مصرفات حكومة الوحدة

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة نتائج اجتماع سرت في مايو الماضي بسرت قررت الإثنين مخاطبة الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب، لتقديم تقاريرها حول صرف المال العام منذ استلام حكومة الوحدة لمهامها، بالإضافة لتقرير حول أداء مصرف ليبيا المركزي خلال ذات الفترة.

وأضاف بليحق في تصريح أن اللجنة التي عقدت اجتماعها الأول في سرت برئاسة النائب زايد هدية ناقشت الاستعداد لاجتماع الثلاثاء، الذي سينظر في مشروع الميزانية العامة المقدم من الحكومة الليبية مع عدد من المؤسسات السيادية، كما قرر أعضاء اللجنة مخاطبة المفوضية العليا للانتخابات لبيان الإجراءات المتخذة لإجراء الانتخابات وإزالة العوائق التي تعترضها.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد ترأس اجتماعاً مع عدد من المؤسسات السيادية التابعة للمجلس في مايو الماضي بمدينة سرت، شدد فيها على التعامل مع المؤسسات التابعة للمجلس، وطالب فيها المصرف المركزي بتمويل ميزانية الحكومة الليبية.

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