بليحق يكشف ما توصل إليه اجتماع اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة مخرجات اجتماع سرت

سرت 06 يونيو 2022 (وال)- أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن الاجتماع الأول للجنة البرلمانية المشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب لدراسة مخرجات اجتماع سرت يوم 31 مايو توصل إلى عدد من الإجراءات حيال المهمة المكلفة بها.

وأوضح بليحق – في تصريح صحفي اليوم الإثنين – أن الاجتماع خلص إلى مخاطبة المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات؛ بتقديم تقرير للجنة بشكل عاجل لرفعه لمجلس النواب بما قامت به من إجراءات لإزالة العوائق والعقبات لإجراء الانتخابات؛ عقب تعذر إجراءها في 24 ديسمبر 2021 م، وما هو المطلوب من السلطات المختلفة، وكذلك مخاطبة الأجهزة الرقابية بتقديم تقارير مفصلة للجنة بشكل عاجل حول متابعتها لصرف المال العام منذ بداية أعمال حكومة الوحدة الوطنية “منتهية الولاية” وحتى تاريخه، وعمل مصرف ليبيا المركزي وإحالة تقاريرها الدورية لمجلس النواب بالخصوص حسب قوله.

كما توصل الاجتماع – حسب بليحق – إلى مخاطبة مصرف ليبيا المركزي بإحالة تقرير مفصل للجنة بشكل عاجل حول أعمال الصرف من المال العام منذ بداية أعمال حكومة الوحدة الوطنية حتى تاريخه.(وال)

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