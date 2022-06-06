مؤكدا أنها ستسهم في تقليل استهلاك الكهرباء.. الدبيبة يوجه بضرورة استكمال توريد العدادات مسبقة الدفع | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قالت الشركة العامة للكهرباء إن مغادرة عدد من الفنيين من شركة “سيمنس” الألمانية عقب الاشتباكات التي شهدتها المنطقة بمحيط محطة غرب طرابلس تسببت في تأخير استكمال المحطة وتأخير اختبار محطة مصراتة قبل البدء في تشغيلها، مشيرة إلى استمرار العمل لدخولها الأسبوع الأخير في شهر يونيو الجاري لتصل الإنتاجية إلى 7400 ميغاوات.

جاء ذلك في اجتماع لمجلس إدارة الشركة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين. بمقر الحكومة في طرابلس، وفق بيان الحكومة. وتناول الاجتماع أوضاع الشبكة العامة، وخطة شركة الكهرباء لمواجهة زيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف، وتقييم سير العمل بها.

وشدد الدبيبة خلال اللقاء على ضرورة متابعة المشروعات الجارية والعمل لإدخالها على الشبكة. مع التركيز على خطة الشركة في تقليل الاستهلاك وتوفير الطاقة.

كما دعا الدبيبة إلى ضرورة استكمال الإجراءات التعاقدية لمحطتي جنوب طرابلس ودرنة. والتنسيق مع ديوان المحاسبة بخصوصهما، والعمل من أجل استكمال إجراءات توريد العدادات مسبقة الدفع. التي تسهم بشكل كبير في تقليل استهلاك المواطنين، حسب قوله.

كما وجه الدبيبة الشكر لكل الفنيين والمهندسين الذين يبذلون جهودًا استثنائية لضمان استقرار الشبكة. وذلك في وقت نظم فيه العاملون بالشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، وقفات احتجاجية في عدة مدن. للمطالبة بتنفيذ مطالبهم المتمثلة في صرف مستحقاتهم المالية وزيادة مرتباتهم، وتوفير تأمين صحي لهم ووسائل أمن وسلامة.

من جانبه، قال مدير إدارة مشروعات الإنتاج بشركة الكهرباء، كمال ضو. إن “الأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية بطرابلس. أدت إلى تأخير جاهزية محطة غرب طرابلس ومغادرة عدد من الفنيين بشركة سيمنس الألمانية؛ مما تسبب في بعض العَمرات والصيانات الطارئة”.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، وئام العبدلي، أن ضبط الاستهلاك من المواطنين والمجال التجاري والمصانع والمساجد. سيقلل الحادة للطاقة، موضحًا أن الشركة تعمل مع البلديات على خطة لتنفيذ ذلك.