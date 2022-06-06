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بليحق يكشف عن نتائج اجتماع سرت

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

كشف الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الإثنين، نتائج الاجتماع الأول للجنة مناقشة ودراسة مخرجات “اجتماع سرت” البرلماني المنعقد في 31 مايو الماضي.

وأوضح بليحق أن الاجتماع انتهى أولًا إلى مخاطبة المفوضية العليا للانتخابات من أجل تقديم تقرير عاجل يوضح ما قامت به من إجراءات لإزالة العوائق التي حالت دون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، على أن يتضمن التقرير ما هو المطلوب من السلطات المختلفة.

وقال بليحق أن اللجنة خاطبت الأجهزة الرقابية بتقديم تقارير مفصلة بشكل عاجل حول متابعة هذه الأجهزة لصرف المال العام منذ بداية أعمال حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وحتى اليوم، وكذلك تقرير حول عمل مصرف ليبيا المركزي وإحالة تقاريرها الدورية لمجلس النواب بالخصوص.

 وأوضح بليحق أن للجنة خاطبت أيضا المصرف المركزي لإحالة تقرير مفصل إليها بشكل عاجل أيضا حول أعمال الصرف من المال العام منذ بداية أعمال حكومة الدبيبة وحتى اليوم.

 


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صحيفة العنوان الليبية

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