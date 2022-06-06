الحويج: الدقيق متوفر.. والدولة لم تخصص أي ميزانية لأضاحي العيد

ليبيا – أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة محمد الحويج أن الدقيق متوفر وتطمح وزارته لتوفيره محليًا، منوهًا إلى أن الوزارة ستتعاقد في الوقت الحالي مع صفقة لتوازن السوق فقط، مشجعًا على توفير القمح وعمل المصانع والمطاحن لتوفير لفرص العمل للمواطن.

الحويج وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الإثنين أضاف: ” أن لا أزمة في توفر الدقيق، والأزمات التي تحصل سببها بعض المضاربين وتجار الأزمات، والقطاع الخاص يستورد والوضع مطمئن، ونحتاج فقط إلى مساعدة البنك المركزي لإعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأساسية للمواطنين”.

كما لفت إلى أن صندوق موازنة الأسعار مجمد ولم يخصص له أي دعم لتوفير السلع، والدعم للمحروقات فقط،منبهًا إلى أن علاوة الأسرة بديل لدعم السلع الأساسية وفقًا للجهات المختصة.

وأشار إلى أن الدولة لم تخصص أي ميزانية لأضاحي العيد، والبرلمان لم يعتمد ميزانية بعد، مرجحًا أن تلجأ الوزرة إلى اتباع الطريقة التي تمت العام الماضي بتوفير أضاحي للأسر المحتاجة عن طريق المشاريع الاجتماعية عبر بعض الشركات التي تكفلت بتوفير 250 ألف أضحية للأسر محدودة الدخل.

وأعرب عن أمله يأن يقوم المصرف المركزي بتسهيل فتح الاعتمادات للتجار بما يسهم في توفير عرض أكثر للسلع في السوق.

وأكد أن جميع القرارات الصادرة عن الوزارة كلها وفق قوانين صادرة في السابق من الجهات التشريعية، ومن ثَمّ يجب تطبيقها عبر أدوات التنفيذ والأجهزة الضبطية بالتعاون مع البلديات.

الحويج نوه إلى أن الوزارة على تواصل مستمر مع البلديات لتشكيل لجان تتابع تنفيذ القرارات التي تصدر عن رئاسة الوزراء أو أي وزير مختص.

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