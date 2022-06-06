الكهرباء: خطط لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 7400 ميغاوات نهاية يونيو الجاري

أكد مدير إدارة مشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء، أن الأحداث التي وقعت الفترة الماضية في طرابلس، أدت إلى تأخير جاهزية محطة غرب طرابلس ومغادرة عدد من الفنيين بشركة سيمنس، والذي أدى أيضاً إلى تأخير اختبار محطة مصراتة للبدء بتشغيلها، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لدخولها الأسبوع الأخير في شهر يونيو الجاري لتصل الإنتاجية إلى 7400 ميغاوات، إلى جانب بعض العمرات والصيانات الطارئة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة الاثنين، مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ومديري الإدارات الفنية بالشركة، وذلك لمتابعة أوضاع الشبكة العامة، والتعرف على الإجراءات التنفيذية للشركة، وخطتها لمواجهة زيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف، وتقييم سير العمل بالشركة.

وشدد الدبيبة على ضرورة استكمال الإجراءات التعاقدية لمحطتي جنوب طرابلس ودرنة، والتنسيق مع ديوان المحاسبة بخصوصهما، والعمل لاستكمال إجراءات توريد العدادات مسبقة الدفع التي تساهم بشكل كبير في تقليل استهلاك المواطنين، والتنسيق مع الوزارات المختصة لإنجاح خطة الشركة.

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة الشركة وئام العبدلي، إلى أن ضبط الاستهلاك من المواطنين والمحال التجارية والمصانع والمساجد، سيقلّل حاجتها للطاقة، مضيفاً أن الشركة تعمل مع البلديات على خطة لتنفيذ ذلك.

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