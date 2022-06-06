القطراني يسمي أسامة بركة رئيسا لديوان الثقافة بالمنطقة الشرقية ويؤكد دعم الحكومة للثقافة

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني كتابا بشأن تسمية أسامة محمد بركة رئيساً لديوان وزارة الثقافة بالمنطقة الشرقية.

كما أصدر القطراني منشورا رسميا بشأن الجهات التابعة لديوان الثقافة.

وكان القطراني قد عقد اجتماعا مع عدد من موظفي ديوان الثقافة والنخب الفنية والثقافية بحضور بعض الوزراء.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة الإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها من قبل وزيرة الثقافة بالحكومة المنتهية الولاية بسحبها لكافة الاختصاصات من الديوان ما يعزز المركزية.

وشدد القطراني على ضرورة عدم المساس بديوان الثقافة واختصاصاته، واكد ان الحكومة تتجه نحو تفتيت المركزية بإنشاء الدواوين للوزارات مجددا دعم الحكومة للحركة الثقافية.