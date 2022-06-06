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وكالة أميركية تنظم دورات تدريبية لموظفي مصرف ليبيا المركزي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتهت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من تقديم ورشة عمل مع مصرف ليبيا المركزي للمساعدة في تحسين الخطة النقدية السنوية لعام 2022.

وبحسب منشور على الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في ليبيا تابعته 218 فأن التدريب يساعد المصرف المركزي على تنفيذ إطار للسياسة النقدية يرتكز على تعزيز استقرار الاقتصاد و التقليل من الضغوط التضخمية.

كما بدأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 30 جلسة تدريبية لموظفي البنك المركزي تستهدف من خلالها المفتشون والمقيمون والاقتصاديون وخبراء مكافحة غسيل الأموال حول الإشراف المصرفي وإدارة المخاطر.

وأشار منشور السفارة إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعمل مع المركزي على استعادة الثقة في النظام المصرفي الليبي بما يخدم العودة إلى المعاملات المالية الرسمية التي يمكن أن تشجع ريادة الأعمال، والادخار، والتجارة، وتحفيز نمو الوظائف.

وتجدر الإشارة إلى أن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند قد التقى بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في تونس آخر شهر مايو الماضي رفقة نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي إريك ماير الذي انضم للاجتماع عبر الفيديو لبحث التقدم المنجز في برنامج مصرف ليبيا المركزي لتطوير الإفصاح في بيانات الإيراد والإنفاق العام، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وصولاً لأعلى معدلات الشفافية، وفق بيان مصرف ليبيا المركزي .

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قناة 218 الليبية

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