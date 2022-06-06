حكماء وأعيان الكفرة يحذرون السلطات من العبث بالهوية الوطنية في ربيانة

حذر أعيان وحكماء ومشايخ مدينة الكفرة السلطات الليبية كافة من المتاجرة بالهوية الوطنية من خلال قرارات غير مدروسة تهدد وحدة التراب الليبي وتنذر بفقدان أجزاء منه واستباحة الحدود وتمكين الأجانب من الحصول على وثائق ومستندات تمنحهم حقوقا على حساب الليبيين.

وحذر البيان من الإجراءات المتخذة بخصوص منطقة ربيانة التي تبعد عن الكفرة مائة وأربعين كيلومترا وتعتبر جزءا منها، حيث تم فتح مكتب وقسم للجوازات والجنسية وهو ما يمثل خطورة بالغة على الأمن القومي والهوية الوطنية.