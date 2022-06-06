المنقوش تهنئ ملكة بريطانيا بمناسبة الذكرى السبعين لاعتلائها العرش

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هنأت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، الملكة إليزابيث الثانية، بمناسبة الذكرى السبعين لاعتلائها عرش بريطانيا.

وأعربت المنقوش، بهذه المناسبة، عن تطلعها إلى شراكة حقيقية وعلاقات ثنائية متميزة بين ليبيا وبريطانيا.

وكتبت المنقوش على تويتر: “بمناسبة الاحتفال الرسمي بعيدها السبعين كملكة للمملكة المتحدة نهنئ الملكة إليزابيث الثانية، ونتطلع معا إلى شراكة حقيقية وعلاقات ثنائية متميزة بين الدولتين الصديقتين”.

واحتفلت الملكة إليزابيث الثانية، التي تبلغ 96 عامًا، أمس الأحد، بالذكرى السبعين لتوليها العرش، وتعد هي أول ملكة بريطانية تحتفل باليوبيل البلاتيني.

وتحتفل الملكة بيوم 6 فبراير بقصر ساندرينجهام، الذي يرمز إلى اعتلائها العرش في 1952 حين كانت في سن 25 عاما.