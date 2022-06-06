غوقة: حكومة الدبيبة باقية طالما تحظى بدعم المجتمع الدولي

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق عبد الحفيظ غوقة:” لا أتوقع الاعتراف بحكومة أنتجها البرلمان لأنهم يعتبرونه طرفا في الصراع”.

وأضاف غوقة، في تصريحات متلفزة، إن حكومة الدبيبة باقية طالما تحظى حتى الآن بدعم المجتمع الدولي، وننتظر ما يكون عليه الموقف في نهاية ولايتها في 21 يونيو، وننتظر موقف البعثة الأممية أو مجلس الأمن، أن يمدد لحكومة الدبيبة أو يقول إنها ستسلم إلى سلطة منتخبة”.

وتابع:” رجعنا إلى العام 2014، و2015، حكومة معترف بها نتاج حوار أممي، وحكومة ينتجها البرلمان، وما أشبه الليلة بالبارحة”.

ولفت إلى أن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، يعي جيدا أن من يملك العاصمة يملك القرار”.

وادعى أن حكومة باشاغا في أحسن الأحوال لا تملك إلا إصدار البيانات والمناشدات، فحكومة باشاغا سواء في سرت أو البيضاء فالأمر سيان حيث لا يوجد دواوين.

وشدد على أن الوزارات والهيئات والدواوين والمؤسسات السيادية ومؤسسة النفط والمصرف المركزي كلها في طرابلس.