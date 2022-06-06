الحزب المدني الديمقراطي يستنكر التدخل الأجنبي في المؤسسات السيادية الليبية

أصدر الحزب المدني الديمقراطي بياناً بخصوص التعاون الدولي ومساعدة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الصديقة لليبيا، أكد الحزب من خلاله على ضرورة أن يكون هذا التعاون في إطار المحافظة على المصالح والسيادة الوطنية الليبية.

وجاء في البيان الصادر الإثنين، أن “ممارسات وتدخلات بعض البعثات الأجنبية ورؤسائها المعتمدين لدى ليبيا في الشؤون الداخلية للشعب الليبي ومؤسساته، تجاوزت كل الأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية الرسمية المتعارف عليها في العلاقات الدولية، بل وتتعارض مع التوافق بين الأطراف الليبية، وأصبحت تُشكل تعدياً على السيادة الوطنية وخرقاً سافراً للقوانين الليبية النافذة والاتفاقيات الدولية”.

وأعرب البيان عن رفض الحزب لكل هذه الممارسات والتدخلات، محذراً من مغبة السيطرة على إدارة مؤسسات سيادية ليبية من خلال نفوذ غير قانوني للسفارات والحكومات الأجنبية عليها، ومعلناً رفضه لامتثال عدد من مسؤولي هذه المؤسسات لهكذا تدخلات.

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