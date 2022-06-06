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الحصادي للغرياني: لا للفتاوى الشاذة المحرضة على الحرب والاقتتال وإزهاق الأرواح

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

انتقد عضو ‎مجلس الدولة الاستشاري منصور ‎الحصادي، دعوة وتحريض المفتي المعزول الصادق الغرياني، لحكومة عبد الحميد الدبيبة على قتال الجيش العربي الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

الحصادي، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: ”قالوا: سبحان الله! ومعنا عقولنا؟! قال: لا، إلا أنه تُنزَع عقول أهل ذاك الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شئ”.

وأضاف: ”منْ يدعو إلى الحرب والاقتتال ليس على شيء”.

وتابع:” لا للفتاوى الشاذة المحرضة على الحرب والاقتتال وإزهاق الأرواح، والسلام وحقن الدماء والمصالحة هي سبيل الرشاد”.

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قناة ليبيا الحدث

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