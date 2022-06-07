المركزي يصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام خلال الأشهر الخمسة الماضية

أعلن مصرف ليبيا المركزي، مساء اليوم الإثنين، تسجيل إيرادات عامة بقيمة بقيمة 54.6 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022، مقابل إنفاق 31.1 مليار دينار خلال الفترة نفسها.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية مايو المنقضي، نشره المركزي عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

كما أظهرت البيانات أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 37.4 مليار دينار، وإيراد الإتاوات النفطية 4.7 مليار دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار دينار، والضرائب 602 مليون دينار، وإيراد الجمارك 34 مليون دينار، وإيراد الاتصالات 146 مليونًا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 60 مليونًا، وإيرادات أخرى 210 ملايين، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (رسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).

وبالنسبة للنفقات، فقد جاء الإنفاق على الباب الأول (الرواتب) 16.4 مليار دينار، وبلغ إنفاق الباب الثاني (النفقات التسييرية) ملياري دينار، والباب الثالث (التنمية) 118 مليون دينار، والباب الرابع (الدعم) 8.6 مليار دينار، وصرف ميزانية استثنائية لمؤسسة النفط بقيمة 4 مليارات دينار، بينما لم يجرِ الإنفاق على الباب الخامس (الطوارئ).

وذكر المركزي في منشوره إن البيان الشهري بشأن الإيراد والإنفاق يأتي في حلته الجديدة، لتأكيد الاستمرار في جهود تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر عديد الأدوات المتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات