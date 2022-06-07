قرابة 19 مليون نفقات تسييرية.. المصرف المركزي: نفقات مجلس الدولة بلغت أكثر من 24 مليون دينار في خمسة أشهر

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كشف، بيان لمصرف ليبيا المركزي، حول حجم الإيراد والإنفاق، خلال الخمسة أشهر الماضية من العام 2022، أن حجم الإنفاق على المجلس الرئاسي والقطاعات التابعة له، بلغ أكثر من 24 مليون دينار ليبي (4.8 مليون دينار شهريا).

وأظهر البيان، أن حجم الإنفاق، فيما يتعلق بالبند الأول (المرتبات) بلغ أكثر من 5 مليون و220 ألف دينار، فيما بلغ حجم الإنفاق على الباب الثاني (النفقات التسييرية) 18 مليون و900 ألف دينار.

ويأتي هذا المبلغ، بحسب بيان المصرف المركزي، من إجمالي ما تم إنفاقه خلال نفس المدة (1 يناير إلى 31 مايو 2022) على القطاعات والجهات التابعة لها، والذي بلغ 31.1 مليار دينار ليبي.