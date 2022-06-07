عدد من أعضاء مجلس الدولة يعلنون استمرار مقاطعتهم للجلسات

طالب عدد من أعضاء مجلس الدولة رئيس المجلس بإعادة النظر في طريقة إدارته للمجلس، والابتعاد عن الزج به في حسابات فئوية ضيقة، معلنين استمرار مقاطعتهم للجلسات للمرة الخامسة على التوالي.

وأكد الأعضاء في بيان، اطّلعت 218 على نسخة منه، الاثنين، أن عدم حضورهم للجلسات حال دون بلوغ النصاب القانوني لانعقاد الجلسات، محذرين من محاولة استغلال المجلس في مشاريع تخدم مجموعات بعينها بعيداً عن المصالح الوطنية العليا.

ودعا الأعضاء لجنة المسار الدستوري لبذل المزيد من الجهد لإيجاد مساحة أوسع من التوافق مع لجنة مجلس النواب، في الجولة القادمة من المشاورات المزمع عقدها الأسبوع المقبل في القاهرة، مطالبين في الوقت نفسه البعثة الأممية باحترام إرادة الأجسام السياسية الشرعية ودعم القرار الوطني التوافقي.

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