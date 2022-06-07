الغرياني عن بيان أعيان وأهالي سوق الجمعة: الله غالب على أمره

انتقد مدير قناة “التناصح” ونجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، سهيل الغرياني، بيان أعيان وقادة ومكونات سوق الجمعة، الذين أعلنوا فيه رفض تخوين مصطفى قدور ودعم بقاءه في منصبه نائبا لرئيس جهاز المخابرات العامة.

الغرياني، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: ”بيان أعيان سوق الجمعة، كنا نتمنى من العقلاء أن يخرجوا وينكروا الظلم الواقع في سجن سوق الجمعة، ويتبرؤون من الظالمين”، على حد تعبيره.

وأضاف: ”الشيخ عبد الحكيم المشري والشيخ عمر العاقل وغيرهم من الشرفاء مسجونين ظلما، وكل المسؤولين لديهم علم، لكن لا أحد يستطيع أن ينبس ببنت شفة، والله غالب على أمره”، على حد قوله.

الجدير بالذكر أن عبد الحكيم المشري وعمر العاقل متهمان في اغتيال عدد من الأشخاص.