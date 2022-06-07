البدري يدعو باشاغا للنظر في مطالب العاملين بالشركة العامة للكهرباء

العنوان

دعا، وزير الكهرباء والطاقات المتجددة، المهندس عوض البدري، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، فتحي باشاغا، إلى النظر في مطالب العاملين بالشركة العامة للكهرباء المشروعة، وذلك على خلفية الوقفات الاحتجاجية المطالبة بالتأمين الصحي وعلاوة الخطر المحددة وفق القانون وبعض المطالب الأخرى الخاصة بمزايا قررها القانون لهم.

وطالب الوزير، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيقها وسرعة اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، وكذلك العمل على اعتماد الموازنة المطلوبة للوزارة، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أكبر قدر ممكن من مطالب العاملين وكذلك الاهتمام بالشبكة وتوفير الإمكانيات.

وأكد البدري، على أهمية الكهرباء وتقدير واحترام الجهود المضنية التي يبذلها كافة العاملات والعاملين بالقطاع وخاصة الشركة العامة للكهرباء بكافة مناطق البلاد رغم الظروف الأمنية الصعبة قلة الإمكانيات وتأخر مستحقاتهم في غياب تام للاهتمام الصحي بهم وبما قد يلحق بهم نتيجة خطورة وطبيعة أعمالهم.

وأدى، العاملين بالشركة العامة للكهرباء، الإثنين، بمقرات الشركة، بمعظم مناطق البلاد، ومنها الزاوية وطرابلس ومسلاتة ومصراتة والقره بوللي وسبها والفجيج وغات والشاطئ والكفرة والواحات والزويتينة وبنغازي والمرج والجبل الأخضر وطبرق وغيرها، للمطالبة بالتأمين الصحي وعلاوة الخطر المحددة وفق القانون وبعض المطالب الأخرى الخاصة بمزايا قررها القانون لهم.