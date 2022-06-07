طرابلس.. الدبيبة يفتتح معرض “صنع في الجزائر” للمنتجات الجزائرية

العنوان-طرابلس

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، الإثنين، معرض “صنع في الجزائر”، المقام بالمدينة الرياضية في العاصمة طرابلس.

وقال الدبيبة: إن “غرفتي الصناعة والتجارة في البلدين مستمرتان في جهودهما لخلق شراكة قوية بين القطاعين. الخاصين في الجزائر وليبيا، رغم الظروف التي تمر بها ليبيا، التي عطَّلت هذا المشروع منذ أكثر من عام ونصف العام.

وعبر الدبيبة عن أمله أن يقام هذا المعرض كل عام خلال السنوات المقبلة. لافتًا إلى مواصلة العمل المشترك بين رجال الأعمال في البلدين. الذي كان يتطلب وجود إرادة سياسية قوية.

وأضاف الدبيبة: “نحن في حكومة الوحدة الوطنية لمسنا إصرار الجزائر ورئيسها المحترم عبدالمجيد تبون على أن تكون ليبيا بلدًا مستقرًا. ومناشط الجزائر في كافة المحافل الدولية كانت داعمة لهذا التوجه”.

وقال: “نعول على الجزائر كثيرًا في دعم ليبيا واستقرارها وأمنها. سمعنا موقفًا واضحًا جدًا من السيد عبدالمجيد تبون بشأن موقفه من استقرار ليبيا، أشكره وأبعث سلامي الخاص له”.

ودعا الدبيبة في ختام كلمته أصحاب الشركات ورجال الأعمال الليبيين إلى التوجه للسوق الجزائري. والبحث عن فرص للاستثمار هناك، متعهدًا بالتواصل مع الجانب الجزائري للوصول إلى ترتيبات واضحة وعملية. تتعلق بتسهيل التنقل ودخول البضائع بين البلدين.