خلال زيارته لاكاديمية الدراسات الاستراتيجية.. الحداد: لابد من الاستفادة من الضباط الحاصلين على زمالة حرب

قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد” بزيارة إلى الاكاديمية الليبية العليا للدراسات الاستراتيجية لمتابعة أعمال تطوير الاكاديمية من أجل تفعيلها.

وقام رئيس الأكاديمية الليبية العليا للدراسات الاستراتيجية اللواء ركن دكتور “علي عبدالجليل عمر” باستقبال رئيس الأركان ، وبحضور مدير كلية الحرب العليا العميد ركن دكتور “اسماعيل مخلوف القماطي”، ومدير كلية الدفاع الوطني العميد الركن دكتور “محمد أحمد الديب”، ومدير كلية القيادة والأركان العميد طيار ركن “نوري أحمد مغيدر“.

وأثناء زيارته للأكاديمية ، أبدى “الحداد” إعجابه بالجهود التي بذلت في زمن قياسي، مؤكداً على ضرورة إعداد الترتيبات اللازمة لحصر والاستفادة من كافة الضباط الحاصلين على زمالة حرب عليا ودفاع وطني.

كما أعرب عن شكره لمنتسبي الأكاديمية على الأعمال التي أنجزت وساهمت في تهيئة كافة الظروف للبدء في استقبال الدارسين