المنفي يبحث مع الحافي دعم الحوار ومسيرة التوافق بين مجلسي النواب والدولة

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الإثنين رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي سُبل الخروج من الانسداد السياسي لضمان الوصول إلى الاستقرار وقيام الدولة.

وتم التأكيد خلال اللقاء على دعم الحوار ومسيرة التوافق بين مجلسي النواب والدولة، من أجل الوصول إلى قاعدة دستورية تنتج انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.

من جانبه، أكد رئيس المجلس دعمه لاستقلال القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية باعتباره الملاذ الذي تلجأ إليه كافة الأطراف.

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