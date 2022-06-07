كشلاف: أي إجراء يطال تعديل الدستور هي إجراءات غير معترف بها من الهيئة

كشف عضو لجنة التواصل بهيئة صياغة الدستور ” سالم كشلاف ” عن محاور اللقاء الذي جمعهم برئيس مجلس الدولة وأعضاء لجنة المسار الدستوري.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لكشلاف، أوضح فيها أن اللقاء تناول ما تضمنته النقاشات في اجتماعات القاهرة بين لجنتي مجلس النواب والدولة حول المسار الدستوري برعاية الأمم المتحدة.

وقال كشلاف: إن وفد الهيئة أكد موقفهم الثابت باختصاص الهيئة دون غيرها بإنجاز الاستحقاق الدستوري، وشددت على أنها قد أنجزت مشروع الدستور منذ سنة 2017، وأن ما يتوجب على المجلسين فقط هو الاتفاق على قانون الاستفتاء وعرض مشروع الدستور المنجز على الاستفتاء العام.

كما أشار عضو هيئة الدستور إلى أن وفد اللجنة أوضح لمجلس الدولة ورئيسه أن أي إجراء يطال تعديل مشروع الدستور من المجلسين هي إجراءات غير معترف بها من الهيئة، سواء أكانت باعتبار هذه التعديلات قاعدة دستورية مؤقتة، أم بحسب ما يتبناه مجلس النواب من أنه سيعد دستورًا معدلًا يطرح للاستفتاء.

لافتآ إلى أن الوفد أكد للمشري اعتراضهم على المسلك الذي اتبعه المجلسان في تجاوز الهيئة وعدم إشراكها في أي نقاش يتناول الشأن الدستوري وإدخال المسألة الدستورية ضمن المماحكات السياسية بين الأطراف المختلفة.

وأشار كشلاف إلى أن مجلس الدولة لم يعرض على الهيئة المشاركة في الحوارات الدائرة في القاهرة، كما لم تعرض لجنة المجلس عليهم المشاركة فيما سمي بصياغة المواد الخلافية انطلاقًا من أن الهيئة لا تعترف بأي من هذه الإجراءات.