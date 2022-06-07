البريقة: تواصل أعمال الصيانة بخزانات مستودع طرابلس النفطي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط تواصل أعمال الصيانة على الخزانين (100) و (101) لتخزين منتج كيروسين الطيران بمستودع طرابلس النفطي.

جاء ذلك في منشور للشركة عبر حسابها على “فيسبوك” قالت فيه : إن أعمال الصيانة تنفذها شركة “بوترليوم” البوسنية، وقد باشرت أعمالها منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث وصلت نسبة الإنجاز في عملية صيانة الخزانين حتى الآن 56 %.

كما أشارت البريقة لتسويق النفط ، إلى أن مدة تنفيذ العقد 14 شهراً وتشمل أعمال استبدال قاع الخزان رقم (101) وكذلك سقف الخزان بالكامل مع بعض الصفائح بجدار الخزان مع أعمال الطلاء الكامل لكل خزان، شاملاً أعمال الاختبارات حسب المواصفات المعتمدة من قبل شركة البريقة.