عبد الكافي: التشكيلات المسلحة لن تتنازل عن سلاحها بسهولة

ليبيا – استبعد الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا وصول اللجنة العسكرية 5+5 لحلولٍ بعد مرور ما يقارب العام و 6 أشهر بشأن بعض البنود التي تم الاجتماع بشأنها.

عبد الكافي قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر السبت وتابعته صحيفة المرصد: إنه منذ انطلاق عمل مجموعة الـ 5+5 بشأن إخراج المرتزقة وتوحيد حرس المنشآت النفطية شهدت البلاد إعادة تموضع للمرتزقة وانتشارهم في عدة مناطق في ليبيا، ومزيد من الاحتلال الروسي عبر مرتزقة الفاغنر والجنجويد وتمركزهم في بعض المهابط الجغرافية وتوسيع الدائرة لتواجدهم، واستمرار الإمدادات لهم والأسلحة المتطورة التي ما زالت تهدد سلام وأمن وكرامة الأرض الليبية والمواطن الليبي.

وأضاف: “أتصور في بند المرتزقة لم يتحقق أي شيء، ولا يوجد دعم دولي حقيقي لعمل اللجنة بشأن إخراج المرتزقة وكذلك حرس المنشآت النفطية الذي تم الحديث عنه أنه من ضمن البنود يتم توحيده تحت قيادة ،وبعض القيادات يساهم في الأيام الماضية في قفل الحقول والموانئ النفطية وتهديد بعدم تصدير النفط. المبادرات أتت عبر شخصيات سياسية وما زالت اللجنة تحتاج لدعم دولي”.

كما أردف قائلًا: “كلمة رئيس الأركان العامة الحداد، كانت قوية وجيدة ومعبرة عن آراء الكثير من العسكريين، تحدث عن عدة نقاط، كبرنامج إدماج التشكيلات بسلاحهم ومساعدتهم ويكون ولاؤهم للمؤسسة العسكرية، وألا يصطفوا خلف الصراعات والتوجهات السياسية والمحتل، وهنا إشارة واضحة عن المرتزقة والفاغنر والجنجويد الذين أتوا عبر بعض الشخصيات التي ساهمت في جلبهم”.

ولفت إلى أن البلاد أمام مشهد عكس ما يروج له، أو يتم تقوية قادة التشكيلات أمام قادة المؤسسة العسكرية، لذلك الخطة الفاعلة أن يتم احتواؤهم عن طريق القيادة العسكرية بقناعتهم في تقوية المؤسسة العسكرية وولائهم للوطن فقط، بعيدًا عن الاستقطاب الدولي وغيره.

ووجه تساؤلًا في ختام حديثة للجنة 5+5 قائلًا: “من خلال ما تسرب بشأن الاجتماع، هل مشروع تفكيك التشكيلات المسلحة سيشمل جميع ليبيا أم المنطقة الغربية كما يروج له مجموعة الـ 75 في معسكر الرجمة؟ ما زالت ليبيا بمنحدر خطير جدًا في ظل صراعات سياسية واستقطابات لا أتصور أن التشكيلات المسلحة ستتنازل عن سلاحها بسهولة مع احتكار الدولة للسلاح”.

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