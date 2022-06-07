معزب: التوافق حول ترشيح «حفتر وسيف الإسلام والدبيبة» يجعل الطريق سالكًا أمام الانتخابات

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب:” في حال التوافق على إلغاء كل الشروط التي تمنع من ترشح حفتر- القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر- وسيف القذافي والدبيبة سيكون الطريق سالكًا أمام الانتخابات.

وأضاف معزب، في تصريحات صحفية، أن المواقف داخل مجلس الدولة متباينة والتوصيف بأنه منقسم ما بين الدبيبة وباشاغا غير دقيق، فالاختلاف بالمجلس بين من يرى الاستفتاء على مسودة الدستور دون إجراء أي تعديلات عليها وبين من يدعو إلى ضرورة إجراء تعديلات قبل طرحها على الاستفتاء.

وتابع:” هناك من يدعو إلى اعتماد المسودة كقاعدة انتخابية لدورة نيابية واحدة وهناك من يدعو إلى انتخابات نيابية فقط دون رئاسية، وأتوقع أن يتم التوافق على مواد أخرى في جولة القاهرة مطلع الأسبوع القادم إلا أن مادة شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة ربما تكون عائقاً”.

واستطرد:” الظروف المحلية والدولية ملائمة جدا لإجراء انتخابات نيابية فقط على أساس أحد القوانين التي أجريت عليها انتخابات المؤتمر الوطني أو مجلس النواب، ويجب تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى حين البت في مسألة الدستور من خلال البرلمان المنتخب الجديد وخلاف ذلك هو تسويق وبيع أوهام للشارع الليبي”.

ولفت إلى أن الحرب والتقسيم وتحديد عاصمة البلاد هي قرارات دولية لا يملك الليبيون فيها إلا القليل من الأوراق، ولو ترك الأمر لنا لكانت هناك في ليبيا 3 عواصم و3 دول وحروب مشتعلة في كل ركن من أركان البلاد”.

وشدد على أن الوضع الدولي في صالح ليبيا للوصول إلى حل سلمي توافقي لانشغال الدول بحرب أوكرانيا.