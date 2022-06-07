المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن البدء بإعطاء الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

المركز الوطني أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن الفئات المستهدفة بهذه الجرعة هم الأشخاص فوق الـ50 عامًا ممن يعانون من أمراض مزمنة ونقص في المناعة جراء أمراض مناعية أو أدوية كيمياوية، بالإضافة إلى الأشخاص الذين ما زالو تحت العلاج المناعي ما بعد زراعة الأعضاء.

وبينت اللجنة العلمية أن الجرعة الرابعة ينبغي أن تكون من نوع لقاح “فايزر” أو من نوع لقاح الجرعة الثالثة.