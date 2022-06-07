الساعدي: أطلقنا حملة تحذيرية لأصحاب البناء العشوائي فوق خط النهر الصناعي ببنغازي

أطلقت غُرفة العمليات الأمنية المُشكلة بقرار النائب العام، حملة تحذيرية لأصحاب البناء العشوائي فوق خط النهر الصناعي والمُعتدين على مسار النهر الصناعي المُغذي لمدينة بنغازي بمياه الشُرب، وإعطائهم مُهلة لإزالة تلك الاعتداءات خلال (72) ساعة.

وأوضح مدير مكتب الإعلامي لجهاز تنفيذ النهر الصناعي صلاح الساعدي في تصريحات صحفية، أن جهاز النهر الصناعي القائم على هذه الحملة؛ التي هدفها الأول منها هو مصلحة وضمان استمرار التدفق المائي على جميع مدن ليبيا وبنغازي من ضمن هذه المناطق، ومن بعد مناشدات عدة لكل الحكومات السابقة لضرورة الاهتمام بجهاز النهر الصناعي.

وأضاف: “قمنا الأسبوع الماضي عن طريق كتيبة أمن حماية النهر بعد تواصلهم معنا وبعد الاتفاق؛ على أن تكون المسؤولية تضامنية وأنه لابد على الجميع من القيام بدوره في تأمين الجهاز، خاصة بمدينة بنغازي، وبعد الاجتماع مع عميد بلدية بنغازي والقوة الأمنية المشتركة من جهاز بحث جنائي ومديرية أمن بنغازي، ومعاون كتيبة أمن النهر، ورئيس جهاز الحرس البلدي، وآمر منطقة الجنوبية بالحساونة”.

وتابع: “الاجتماع خلص إلى إصدار تعليمات لتشكيل لجنة أمنية بقيادة البحث الجنائي بنغازي، وتوحيد القوة والاستعانة بالقوات المسلحة تتولى البحث ولجنة إعلامية، والخطة بدأت منذ يوم أمس؛ بتسليم بلاغات إنذار لإخلاء المباني العشوائية المعتدية على مسار النهر وهو 20 متر يمين و20 متر يسار والمتوسط مسار النهر الصناعي، وأنه لابد من الالتزام بهذه الآلية، وعدم الاعتداء على المسار وهو ملكية قطعية للجهاز ولا يحق لأي أحد من الاعتداء عليه”.

وأضاف: “بناء على قرار سابق صادر من النائب العام الصديق الصور، لجميع القوات الأمنية لضرورة حماية النهر الصناعي لتبدأ فعّليًا الجهة الغربية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد أن ازداد الوضع سوءًا بمدينة بنغازي وكثرة الاعتداءات على مسارات النهر، أطلقنا هذه الحملة لتبدأ عمليات الإزالة خلال 72 ساعة لمن خالف التعليمات آملين من المواطنين التعاون والتفهم بأن هذا الأمر مخالف للقانون”.