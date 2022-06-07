الساعدي: تطاولهم على الغرياني لن يزيده الا رفعة كالجوهرة لا يزيدها الحك الا بريقًا

ليبيا – دافع المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عضو دار إفتاء الغرياني في طرابلس سامي الساعدي عن مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني، قائلًا: “الكبار لا يزيدهم تطاول السفهاء إلا رفعة، كالجوهرة لا يزيدها الحك إلا بريقًا”.

الساعدي وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أضاف في اشارة للقيادي الاخواني محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي : “الأفضل للسفهاء أن يكفوا تطاولهم، لأنه يعود عليهم بعكس مقصودهم،فمن نعم الله علينا أننا عملنا تحت توجيه هذا الإمام فاللهم لك الحمد، اللهم احفظه وبارك في عمره وعلمه وعمله، ورُدّ عنه شر الأشرار وكيد الفجار”.

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