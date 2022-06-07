صوان: الدبيبة كرر مهاجمته لنا ولكن هذا لن يوقف نشاطنا السياسي

رأى رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان أن “الاهتمام بالعمل الحزبي الذي أظهره رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد “الدبيبة مؤخرًا ليس إلا محاولة للتقليل من أثر الانتقادات الكبيرة التي وُجهت لحكومته بسبب تضييقها على حرية الإعلام”، حسب تعبيره.

صوان وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الإثنين قال: “إن ممارسات الدبيبة تتناقض بشكل مطلق مع ما يحاول تصديره من صورة الشخصية السياسية المؤمنة بالانتخابات والتداول السلمي على السلطة وبالتالي العمل الحزبي”.

وأشار إلى أن الدبيبة يرفض التخلي عن السلطة رغم قيام البرلمان الذي سبق ومنح الثقة لحكومته، بتكليف حكومة جديدة لإدارة شؤون البلاد.

واتهم صوان الدبيية بمهاجمة أغلب القوى السياسية المناهضة لمواقفه، وفي مقدمتهم حزبه، مضيفًا: “كرر مهاجمته لنا بعدد من الفعاليات، ولكن هذا لن يوقف نشاطنا المستمر بقوة في الساحة السياسية”.

ولفت صوان إلى انكماش قطاع عريض من الأحزاب بعد إجهاض الاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر الماضي، مستدركًا: “أما الأحزاب المتعاونة مع الدبيبة فلا أثر لها بالمشهد”.