الشنطي: لا بد من توطين العلاج بالداخل في عدد من التخصصات

ليبيا – ترأس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة تصريف الأعمال اجتماعًا ضم رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي ووكيلها خالد ضو وعدد آخر من المعنيين.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد أكد مشاركة رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عمر تنتوش وعددا من الإدارات الفنية في هيئة الرقابة الإدارية في الاجتماع الذي تم تكريسه لمتابعة عدد من الملفات الخدمية وفق التقرير المعد من قبل الهيئة.

وأكد الشنطي ضرورة عقد لقاءات دورية لمعالجة ملفات تتولى هيئة الرقابة الإدارية متابعتها ولديها ملاحظات بشأنها على أن يتم التركيز على ملف العلاج بالداخل والخارج والعمل على القيام بخطوات جادة في هذا الملف وفق ملاحظات الهيئة وضرورة متابعة عمل لجنة مشكلة من قبل الحكومة.

وأضاف الشنطي إن هذه اللجنة معنية بمراجعة ديون العلاج في الخارج عن السنوات السابقة مع التأكيد على ضرورة إصدار التعليمات بشأنها وإحالة تقاريرها بشكل دوري وواضح مشددا على ضرورة توطين العلاج بالداخل في عدد من التخصصات وتوفير البيئة اللازمة لإنجاح التوطين.

وتحدث الدبيبة عن الخطوات المتخذة من قبل حكومة تصريف الأعمال بشأن هذا الملف الذي يعاني مشاكل عمرها سنوات ما يحتاج إلى تكاتف من قبل الجميع حتى يتم تصحيح أوضاعه فيما تم التوافق على عقد اجتماع موسع بمشاركة وزارة الصحة بالحكومة ، وديوان المحاسبة، ووضع خطة مشتركة للتنظيم.

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