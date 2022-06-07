بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 07 يونيو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 07 يونيو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء صيفية هذا اليوم على أغلب المناطق بينما تسجل درجات الحرارة تراجع بدايةً من يوم الغد على مناطق الشمال خاصةً الساحلية منها.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب،ومن المتوقع ان تتكاثر بدايةً من مساء اليوم على بعض المناطق، وإحتمال تكون ضباب أخر الليل وخلال الصباح الباكر على المناطق الساحلية الممتدة من مصراتة حتى سرت.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(30-35)مْ على المناطق الساحلية, مابين ( 36 – 41 ) مْ على الدواخل وتسجل إنخفاض يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب, مع احتمال تكون شبورة مائية أخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-32)مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-42)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-42)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:13).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).