هورندال: على قادة ليبيا الاستمرار في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

أكدت السفيرة البريطانية في ليبيا كارولاين هورندال سعيها الدؤوب لتعزيز الروابط بين البلدين في كافة المجالات ودعم الشعب الليبي في عديد المسارات.

تأكيد هورندال جاء في كلمة لها بمناسبة إعادة افتتاح السفارة البريطانية بالعاصمة طرابلس بعد إغلاق دام 8 سنوات وفيها أشارت إلى عمق العلاقات العسكرية بين الجانبين البريطاني والليبي لمقاتلتهما سوية تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة سرت.

وأضافت هورندال إن بريطانيا منحت ليبيا انطلاقا من العام 2000 قرابة الـ166 من منح “تشيفنينغ” الدراسية للدراسة فيها وهو ما يعكس عمق الروابط الثقافية القوية المستمرة في النمو مؤكدة إن وجود مقر سفارة بلاده في العاصمة طرابلس لا يلغي التزامها تجاه البلاد بأكملها.

وأعربت هورندال عن فخرها لكون عمل السفارة يمس فعليا حياة الليبيين في جميع أنحاء البلاد بالفعل ومنه ما يتعلق بالتدريب على إنفاذ القانون في مدن بنغازي وسبها ومصراتة وطرابلس فضلا عن مشاريع تتعلق بمكافحة الألغام في مدينة سرت.

وتابعت هورندال إن دعم بريطانيا إلى ليبيا امتد ليشمل مساعدة مدرسي اللغة الإنجليزية من خلال المجلس الثقافي البريطاني وبرامج بناء السلام في مدن أجدابيا وطبرق وزليتن فضلا عن مساعدة مفوضية الانتخابات في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى تعاون الشركات البريطانية مع نظيرتها الليبية.

وأوضحت هورندال إن “هذا التعاون له تأثير ملموس على التنمية الاقتصادية في ليبيا مبينة إن مجالات عمل هذه الشركات متعددة من بينها توليد الطاقة الشمسية”، داعية قادة البلاد إلى “الاستمرار في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والعمل معا والسعي إلى التسوية والتعاون والوفاق”.

وأضافت هورندال إن “هذا من شأنه الاستفادة من الإمكانيات السياسية والاقتصادية في ليبيا”.